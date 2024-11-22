تكنولوجيا: تطبيق Facebook Messenger يدعم الآن مكالمات الفيديو HD مع ميزة عزل الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meta اليوم عن تحديث جديد لتطبيق Facebook Messenger بعدد من التحسينات، والتي تشمل دعم مكالمات الفيديو HD وعزل الضوضاء، مع إنشاء خلفية بتقنية الذكاء الإصطناعي.

يدعم تطبيق الماسنجر الآن بشكل رسمي إجراء مكالمات الفيديو بجودة عرض HD، كما يدعم هذا التحديث المستخدم في إجراء مكالمات واضحة مع عزل للضوضاء وخفض التشويش، وتؤكد الشركة على أن إجراء المكالمات عبر التطبيق الآن سيحاكي وجود الطرفين في نفس الغرفة.

ومن المقرر أن يتم تمكين جودة عرض HD إفتراضياً للمكالمات الفيديو عبر Wi-Fi، ويمكن للمستخدم تطبيق الميزة عند إجراء المكالمات عبر البيانات، أيضاً يمكن تمكين مميزات عزل الصوت وإلغاء الضوضاء عبر الإعدادات في التطبيق.

أيضاً سيتاح للمستخدم الخروج وإنهاء رسائل الفيديو أو الرسائل الصوتية في حالة عدم إستجابة الطرف الأخر، كما يتوفر لمستخدمي تطبيق ماسنجر الآن ميزة إنشاء خلفيات بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يمكن إضافة مؤثرات عبر الشريط الجانبي للتطبيق.

ويجلب التطبيق في إصدار منصة iOS ميزة إجراء المكالمات عبر إلقاء الأوامر الصوتية على مساعد Siri الرقمي، أيضاً سيتاح طلب إرسال رسائل أيضاً.

المصدر