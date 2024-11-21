تكنولوجيا: Oppo تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث ColorOS 15 للمستخدمين في الأسواق العالمية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo خلال الحدث الذي انطلق اليوم عن جدولها الزمني لإطلاق تحديث ColorOS 15 للمستخدمين في الأسواق العالمية.
انطلقت هواتف Oppo Find X8 وFind X8 Pro للأسواق العالمية اليوم بشكل رسمي، وهما أولى الإصدارات المميزة بتحديث ColorOS 15، ومن المقرر أن يصل التحديث لمجموعة من إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة، إلى جانب بعض الأجهزة اللوحية، على أن يبدأ التحديث هذا العام ويستمر حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.
ويتوفر التحديث لهواتف Find N3 وFind N3 Flip وReno11 Pro في شهر نوفمبر، ومن ثم يتوفر التحديث لعدد من الإصدارات وفقاً للجدول الزمني التالي:
نوفمبر 2024
- هاتف Find N3
- هاتف Find N3 Flip
- هاتف Reno11 Pro
ديسمبر 2024
- هاتف Reno12 Pro
- هاتف Reno12
- هاتف Reno12 FS
- هاتف Reno 12 F
- هاتف Reno11
- هاتف Reno11 F
- هاتف K12x
- هاتف F27
- هاتف F25 Pro
- جهاز Pad 3 Pro
- جهاز Pad 2
الربع الأول من 2025
- هاتف Find N2 Flip
- هاتف Find X5 Pro
- هاتف Find X5
- هاتف Reno11 A
- هاتف Reno10 Pro Plus
- هاتف Reno10 Pro
- هاتف Reno10
- هاتف F27 Pro Plus
الربع الثاني من 2025
- هاتف Reno12 FS
- هاتف Reno12 F 4G
- هاتف Reno11 FS
- هاتف Reno8 T 5G
- هاتف Reno8 T
- هاتف F23.
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