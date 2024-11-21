تكنولوجيا: Oppo تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث ColorOS 15 للمستخدمين في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo خلال الحدث الذي انطلق اليوم عن جدولها الزمني لإطلاق تحديث ColorOS 15 للمستخدمين في الأسواق العالمية.

انطلقت هواتف Oppo Find X8 وFind X8 Pro للأسواق العالمية اليوم بشكل رسمي، وهما أولى الإصدارات المميزة بتحديث ColorOS 15، ومن المقرر أن يصل التحديث لمجموعة من إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة، إلى جانب بعض الأجهزة اللوحية، على أن يبدأ التحديث هذا العام ويستمر حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.

ويتوفر التحديث لهواتف Find N3 وFind N3 Flip وReno11 Pro في شهر نوفمبر، ومن ثم يتوفر التحديث لعدد من الإصدارات وفقاً للجدول الزمني التالي:

نوفمبر 2024

هاتف Find N3

هاتف Find N3 Flip

هاتف Reno11 Pro

ديسمبر 2024

هاتف Reno12 Pro

هاتف Reno12

هاتف Reno12 FS

هاتف Reno 12 F

هاتف Reno11

هاتف Reno11 F

هاتف K12x

هاتف F27

هاتف F25 Pro

جهاز Pad 3 Pro

جهاز Pad 2

الربع الأول من 2025

هاتف Find N2 Flip

هاتف Find X5 Pro

هاتف Find X5

هاتف Reno11 A

هاتف Reno10 Pro Plus

هاتف Reno10 Pro

هاتف Reno10

هاتف F27 Pro Plus

الربع الثاني من 2025

هاتف Reno12 FS

هاتف Reno12 F 4G

هاتف Reno11 FS

هاتف Reno8 T 5G

هاتف Reno8 T

هاتف F23.

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