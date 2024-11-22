عادل الفار .. "المونولوجيست" الذي لمع في عالم السينما

نجاح بالتسعينيات في عالم "الكاسيت"

عادل الفار في السينما .. البداية أمام أحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنانوالذي يعد من أخر الفنانين الذين إحترفوا مجال، وقد تميز طوال مسيرته الفنية بأنه إقتحم عالموالدراما التلفزيونية بفضل موهبته وخفة ظله أمام كبار الفنانين.بدأ الفنان عادل الفار مسيرته الفنية بفن المونولوج بفترة الثمانينيات وذلك من خلال الأفراح والملاهي الليلية مُحققًا نجاحًا وقبولًا لدى الجمهور، مما أهله عقب ذلك بفترة التسعينيات لإصدار البومات سجل عليها العديد من المونولوجات والتي حققت نجاحًا كبيرًا.وقد حققت مبيعات شرائط الكاسيت لـ مونولوجات الفنان عادل الفار بتلك الفترة إنتشارًا كبيرًا، ومن أشهر المونولوجات التي قدمها بتلك الفترة مونولوج "الكرة النسائية"، وألبومات "إلحقني يا شكري و "مين اللي سرق العامود" والذي تضمن عدد من المونولوجات الكوميدية ومن أبرزها "النمل، شيبسي، الملحن، فوزي".قدم الفنان عادل الفار أول أعماله السينمائية أمام الفنان الراحل أحمد زكي من خلال فيلم "هيستريا" والذي تم عرضه عام 1998 ولاقى إستحسان الجمهور، وعقب ذلك شارك ببطولة فيلم "عمر 2000" أمام خالد النبوي، منى زكي ومن إخراج أحمد عاطف.وطوال مسيرة فنية تجاوزت العشرين عامًا شارك الفنان الراحل عادل الفار فيما يُقارب الـ40 عملًا فنيًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها فيلم "شجيع السيما" أمام أحمد أدم و ياسر جلال، "الرغبة" أمام نادية الجندي وإلهام شاهين، "فيلم هندي" من بطولة أحمد أدم، صلاح عبد الله ومنة شلبي، وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك ببطولتها الفنان الراحل عادل الفار هو مسلسل "الفتوة" من بطولة الفنان ياسر جلال والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2020.يُذكر أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن صباح اليوم على صفحته بـ "فيسبوك" عن تدهور حالة الفنان عادل الفار الصحية وطالب الجمهور بالدعاء له.وكان قد تعرض الفنان عادل الفار لعدة أزمات صحية بسبب مشاكل الكبد فى وقت سابق وكاد أن يدخل فى غيبوبة بسبب مضاعفاتها على الجسم وتم احتجازه فى المستشفى عدة مرات خاصة بعد وفاة نجله شادي.

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