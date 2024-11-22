شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أكتوبر.. ارتفاع تسجيلات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في شهر أكتوبر الماضي، بفضل الزيادات الحادة في ألمانيا وإسبانيا التي ساعدت على تعويض الانخفاضات في فرنسا وإيطاليا.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن عدد السيارات الجديدة المسجلة في أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 866,397 وحدة، بعد انكماش بنسبة 6.1% في سبتمبر، وانخفاض بنسبة 18% في أغسطس.

مقياس السوق الأوروبية

وسجلت ألمانيا، التي تعد مقياسا للسوق الأوروبية، زيادة بنسبة 6% في تسجيلات السيارات الجديدة، في حين شهدت إسبانيا ارتفاعا في تسجيلاتها بنسبة 7.2%.



وفي فرنسا وإيطاليا انخفضت التسجيلات بنسبة 11% و9.1% على التوالي.

وانخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 4.9% في الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 1,172,737 وحدة، وهو تطور تعزوه رابطة مصنعي السيارات بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 27% تقريبا في ألمانيا.