شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "نوريا".. مصرع 3 أشخاص بسبب الرياح العاتية جنوب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

عواصف في إسبانيا

العاصفة نوريا

الدمام - شريف احمد - قضى ثلاثة أشخاص في انهيار سقف حظيرة في مزرعة بجنوب إسبانيا، من جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة، وفق ما أعلنت السلطات.وتقع الحظيرة في مزرعة بالقرب من بلدة كوريا ديل ريو البالغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة والتي تبعد نحو 15 كلم من مدينة إشبيلية، في جنوب إسبانيا.وأشارت المتحدثة إلى أن الشخص الذي أبلغ أجهزة الطوارئ أوضح في الاتصال الهاتفي، أن السقف انهار وأن جدرانا تضررت، ولفتت إلى أن أجهزة الطوارئ عثرت على الأشخاص الثلاثة متوفين.وقال ممثل الحكومة المركزية في إشبيلية فرانشيسكو توسكانو، إن أعمار الضحايا الذين يعتقد أنهم كانوا عمالا في الحظيرة، وبينهم شقيقان، تراوح بين 40 و61 عاما.وأوضح توسكانو إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الأضرار اللاحقة بالحظيرة نجمت على ما يبدو عن إعصار.كانت أصدرت الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تحذيرا من مخاطر رياح عاتية وأمطار غزيرة من جراء العاصفة نوريا، التي تضرب أيضا البرتغال المجاورة، شمل غالبية أنحاء إقليم الأندلس في الجنوب الإسباني.ونوريا هي العاصفة الخامسة التي تضرب إسبانيا منذ مطلع مارس.وفق الأرصاد الجوية شهد شهر مارس هذا العام هطول كمية أمطار تخطّت المعدل الشهري بضعفين ونصف الضعف، وقضى منذ مطلع العام عشرة أشخاص في إسبانيا في حصيلة إجمالية للعواصف.