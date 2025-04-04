شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة "دراجون".. عودة أول امرأة ألمانية تسافر للفضاء إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

كبسولة الفضاء "دراجون"

رحلات شركة سبيس إكس

دراسة نمو الفطريات

أول امرأة في العالم تسافر إلى الفضاء

الدمام - شريف احمد - عادت عالمة الروبوتات الألمانية رابيا روجه وهي أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء، إلى الأرض على متن كبسولة الفضاء "دراجون" برفقة زملائها الثلاثة من الطاقم.وبعد رحلة استمرت حوالي أربعة أيام، هبطت الكبسولة مساء اليوم الجمعة في البحر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.كما أظهرت الصور الحية التي بثتها شركة الفضاء سبيس إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وهبطت الكبسولة على سطح البحر، تحت أشعة الشمس الساطعة بعد أن أبطئت سرعتها بواسطة المظلات.وبحسب شركة سبيس إكس، فإن هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها كبسولة "دراجون" مأهولة في المحيط الهادئ قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة، إذ كانت تهبط سابقا دائما في البحر قبالة ولاية فلوريدا على الساحل الشرقي.وقد نُقل موقع الهبوط لأسباب لوجستية، وأطلق مركز التحكم التابع لشركة سبيس إكس رسالة تحوي عبارة:"مرحبا بكم في الوطن".واستمرت مهمة "فرام2" التي سميت على اسم سفينة نرويجية لاستكشاف المناطق القطبية من القرن التاسع عشر - حوالي أربعة أيام في مدار جديد فوق المناطق القطبية للأرض.ووفقا لشركة سبيس إكس، دارت كبسولة "دراجون" نحو 55 مرة حول الأرض، عابرة القطبين كل 45 دقيقة تقريبا، وخلال الرحلة، تم إجراء دراسات على ظاهرة الشفق القطبي من ارتفاع يتراوح بين 425 و450 كيلومترا.والتقطت أول صور بالأشعة السينية في الفضاء. وبشكل عام، كان من المقرر تنفيذ 22 تجربة علمية، من بينها تجربة لدراسة نمو الفطريات الصالحة للأكل في ظل انعدام الجاذبية.يذكر أنه بعد مهمتي "انسبيريشن 4" في عام 2021، و"بولاريس دون" في عام 2024 اللتين نظمتهما أيضا سبيس إكس - جاءت مهمة "فرام2" كثالث رحلة فضائية مأهولة بطاقم لا يضم أي رائد فضاء محترف.ووفقا لما أفاد به المركز الألماني للطيران والفضاء "دي آر إل"، فقد سافر إلى الفضاء اثنا عشر رجلا ألمانيا قبل روجه، لكن لم تسافر أي امرأة ألمانية.رغم وجود مرشحات ورائدات فضاء احتياطيات، فإن أيا منهن لم تذهب بالفعل في رحلة فضائية.وخلال المهمة، كانت هناك خمس نساء موجودات في الفضاء في وقت واحد، وهن: الألمانية رابيا روجه والمخرجة النرويجية يانيكه ميكلسن المشاركتان في مهمة "فرام2".هذا إلى جانب رائدتي الفضاء الأمريكيتين آن مكلاين ونيكول آيرز اللتين تواجدتا في محطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، والصينية وانج هاوزي التي وجدت في محطة "تيانجونج" (القصر السماوي) الصينية.تجدر الإشارة إلى أن الروسية فالنتينا تيريشكوفا تعد أول امرأة في العالم تسافر إلى الفضاء، وكان ذلك في عام 1963.