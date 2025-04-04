شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الرسوم الجمركية.. بورصة وول ستريت تغلق على تراجع 6% والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - هوت بورصة وول ستريت في نيويورك الجمعة بنحو 6 بالمئة في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة.وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.وشهدت الأسهم الأوروبية بعضا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 4%. وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية.