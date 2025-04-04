الاقتصاد

بسبب الرسوم الجمركية.. بورصة وول ستريت تغلق على تراجع 6%

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هوت بورصة وول ستريت في نيويورك الجمعة بنحو 6 بالمئة في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة.
وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - أرشيفية

الأسهم الأمريكية

ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.
مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت - وكالات

وشهدت الأسهم الأوروبية بعضا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 4%. وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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