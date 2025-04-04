شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % نسبة شغور الوظائف في نصف مكاتب الأرصاد الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

وظائف الأرصاد الأمريكية

انسحاب أمريكا من برامج المناخ

الدمام - شريف احمد - بلغت معدلات شغور الوظائف في ما يقرب من نصف مكاتب التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية نسبة 20%.ويأتي هذا بعد تخفيضات الوظائف التي أجرتها إدارة ترامب، في ظل اجتياح الأحوال الجوية القاسية في المناطق الحيوية في البلاد.وتظهر البيانات التفصيلية لشغور الوظائف في جميع مكاتب الأرصاد الجوية الميدانية البالغ عددها 122 مكتبًا، أن 8 مكاتب تفتقر إلى أكثر من 35% من موظفيها.وتشمل المكاتب في ولايتي أركنساس وكنتاكي اللتان تعرضتا لأعاصير وأمطار غزيرة هذا الأسبوع.ويأتي هذا وفقا للإحصائيات، التي جمع مصادرها من أكثر من عشرة موظفين في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.وقبل نحو شهر كانت أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من برنامج تمويل مناخي عالمي أطلقته الدول الغنية لمساعدة دول نامية على التوقف عن استخدام الفحم.وهو ما يعرض جهودا بقيمة 45 مليار دولار للخطر، نتيجة للتراجع الأخضر الأخير من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.