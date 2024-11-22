شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

فائدة القروض

التمويل العقاري

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مؤسسة فريدي ماك الأمريكية للتمويل العقاري الصادرة الخميس اقتراب من متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما في الولايات المتحدة من 7% خلال الأسبوع الحالي ليسجل أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.وذكرت فريدي ماك أن الفائدة ارتفعت خلال الأسبوع الحالي إلى 84ر6% مقابل 78ر6% خلال الأسبوع الماضي.ورغم الارتفاع مازالت أقل من مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي عندما سجلت 27ر7% في المتوسط.في الوقت نفسه ارتفعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، ارتفعت إلى 02ر6% خلال الأسبوع الحالي مقابل 99ر5% خلال الأسبوع الماضي، و67ر6% خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي بحسب فريدي ماك.يذكر أن ارتفاع فائدة التمويل العقاري يمكن أن يضيف مئات الملايين من الدولارات إلى الأعباء المالية الشهرية للمقترضين، ويقلل القدرة الشرائية لأصحاب المساكن في الوقت الذي مازالت أسعار المساكن بالقرب من أعلى مستوياتها، رغم تراجع المبيعات إلى أقل مستوياتها منذ 1995.وبعد أن انخفضت فائدة القروض أجل 30 عاما في أواخر سبتمبر الماضي إلى 08ر6% وكان أقل مستوياتها منذ عامين، ترتفع الفائدة باطراد، وهو نفس اتجاه الفائدة على سندات الخزانة العشرية الأمريكية التي يستخدمها المقرضون عند تحديد فوائد التمويل العقاري.ويتوقع المحللون استمرار تذبذب أسعار فائدة التمويل العقاري خلال العام الحالي، لكنهم بشكل عام يتوقعون أن تدور حول 6% خلال العام المقبل.