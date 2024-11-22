النشرة: دبابات الجيش الاسرائيلي تمركزت على طريق الخردلي وقطعت الطريق أمام السيارات

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "دبابات الجيش الاسرائيلي تمركزت على طريق الخردلي عند مثلث كفركلا ـــ القليعة ــ برج الملوك وقطعت الطريق أمام السيارات والمارة، حيث ينصح بـ عدم سلوك طريق الخردلي الان بتاتا".

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