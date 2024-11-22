غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الشياح

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منطقة الشياح. وشهدت منطقة عين الرمانة حركة نزوح ملحوظة بعد التهديد الاسرائيلي باستهداف مبنى يقع على أطرافها مقابل "بيروت مول" لجهة الشياح - طريق صيدا القديمة.

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