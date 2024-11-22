الحكومة الألمانية: سندرس بعناية مذكرات الاعتقال التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية

اعلنت الحكومة الألمانية، انه "سندرس بعناية مذكرات الاعتقال التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية". وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع اليسابق وآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة».". كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.

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