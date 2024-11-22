شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات أى إف جى القابضة والبنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 376.107 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 152.668 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع: إيديتا للصناعات الغذائية إلى 116.492 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.498 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 4 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.016 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.4 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.34%، والعرب على 5.73%، واستحوذت المؤسسات على 30.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 62.3 مليون جنيه، 81.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 90.3 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة.