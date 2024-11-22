شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للإسكان تتسلم شهادة صلاحية مشروع هضبة وكورنيش المقطم والان مع تفاصيل الخبر

‏تأكيدا لما نشره الخليج 365 الأسبوع الماضي حول قرب استلام شهادة صلاحية مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم ، تسلمت شركة النصر للإسكان والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال ،بصورة رسمية شهادة الصلاحية الخاصة بمشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم.

‏ووجه المهندس محمد عبد المقصود ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة العاملين بالشركة بالتحرك الجاد والفعال خلال المرحلة المقبلة لتدشين هذا المشروع العملاق الذي يعد واحد من أهم المشروعات التنموية في الشرق الاوسط على مساحة ضخمة تصل لنحو 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر " مجموعة السويلم السعودية"، وهنئ محمد عبد المقصود كافة العاملين بالشركة و الداعمين لها على وصول شهادة الصلاحية التي تعني السير قدما في تنفيذ هذا المشروع التنموي العملاق موجها الشكر للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام علي دعمه المستمر.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365"، أن سيتم البدء فى تنفيذ المشروع بعد الانتهاء الفعلي من إجراء تعديلات على محور ياسر رزق، خاصة أن الرسومات انتهت بالفعل وجار استكمال التراخيص الخاصة بالمشروع من المحافظة والجهات المعنية لبدء إطلاق المشروع في مرحلته الأولي من خلال القطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

وتستعين مجموعة السويلم لتصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، بمكتب "فوستر + بارتنرز" - الذي يعد واحدًا من أهم مكاتب المصممين في العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع، الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية. وبايرادات متوقعة تزيد عن 60 مليار جنيه.