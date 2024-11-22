شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: الإصلاح الاقتصادى استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان، ونجح أن يضعها فى مكانها الصحيح بين الاقتصاد العالمى من خلال شبكة الطرق الطرق والقطارات، والمدن الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية وشبكة الكهرباء والعديد من المشروعات التى تم تنفيذها فى البنية التحتية.

وأكد الشافعى أن الإصلاح الاقتصادي مكن الاقتصاد المصرى فى مواجه الأزمات والتداعيات فى المنطقة استطاع أن يتجاوز الأزمات بداية من أزمه كورنا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل وحرب الحوثيين فى البحر الأحمر مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس لأكثر من 79%.

وأكد أن لولا الإصلاح الاقتصادى لما استطاع الاقتصاد المصرى أن يصمد أمام هذه الأزمات والتوترات التى تشهدها المنطقة، واستطاع الاقتصاد المصرى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنده فى العديد من المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.