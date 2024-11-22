شكرا لمتابعة خبر عن لقطة عفوية تجمع الأميرة هيفاء بوزير السياحة بمطل حاتم الطائي بحائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضرت سمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، فعاليات “وسم حائل”بمنتزه الأدهم، في حائل خلال جولتها على عدد من الوجهات ضمن فعاليات “شتاء السعودية” برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب

وأضافت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود جو من الود في فعاليات “وسم حائل”بمنتزه الأدهم بتفاعلها مع الزوار والتقاط الصور التذكارية معهم بصدرٍ رحب وابتسامة رائعة.

وخلال الجولة أخذت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، صورة سيلفي تذكارية برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب من أعالي مطل حاتم الطائي في ⁧‫حائل‬⁩ خلال جولة معاليه على عدد من الوجهات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة التطويرية من أجل توفير كل المتطلبات اللازمة لتنمية قطاع السياحة في كل أجزاء المملكة.