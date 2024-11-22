شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الثلاثاء المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه والخرمة ورنية وتربة والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ والليث والقنفذة.كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، وخفيفة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وضرما والدرعية وحريملاء ومرات وثادق.وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والشرقية والباحة وعسير، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، وخفيفة على نجران.