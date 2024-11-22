عمر الشريف واجه أزمات كبيرة مع فاتن حمامة وليلى فوزي وسعاد حسني...وهذه ردة فعله

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل عمر الشريف أنه حين شارك بالتمثيل مع فاتن حمامة وماجدة كان بديهياً أن يكون إسمهيما في الصدارة وحين شارك في فيلم "من أجل امرأة" مع كمال الشيخ كانت البطولة من نصيب ليلى فوزي.

ففرح وإطمأن أن إسمه سيحل في المرتبة الأولى لكنه فوجىء بردة فعل ليلى فوزي العنيفة التي إعترضت وأصرت أن يبقى إسمها في الصدارة أو تتخلى عن الدور. ومن الطبيعي أن الإنتاج ساندها ولبى رغبتها. وحين شارك مع سعاد حسني في فيلم "إشاعة حب" إعتقد أنها لن تسبب مشكلة بالنسبة للأسماء لأنها ممثلة شابة لكنها إعترضت على عكس ما توقع. منذ ذلك الحين قرر ان يتخطى قصة الأسماء وترتيبها نهائياً.