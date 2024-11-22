شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يحصد جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في العقد الأخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا خلال حفل MENA Effie Awards 2024، بموسم الرياض.

ونشر المستشار تركي على حسابه على منصة إكس، معبرًا عن سعادته بتلك الجائزة ومعلقًا: “جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير خلال حفل MENA Effie Awards 2024،موسم الرياض، بدعم القائد الملهم حفظه الله”.

وتابع قائلًا:” كل الشكر والتقدير لأبناء وطني الغالي على دعمهم للوصول إلى هذه الجائزة العالمية هم سر النجاح”.

ولم تك تلك الجائزة الأولى التي نالها الشيخ، فقد حصد على المركز الأول في تصنيف ESPN العالمي، وذلك في إطار تأثيره اللافت في فنون الملاكمة وفنون القتال المختلطة ومصارعة المحترفين.

وكان رئيس الترفيه قدأعلن في وقت سابق، أن موسم الرياض 2024، تمكن من جذب 6 ملايين زائر في أقل من شهر منذ انطلاقه، فيما يعد هذا الرقم لافتًا بشكل كبير، ويدل على مدى الإقبال المحلي والدولي.