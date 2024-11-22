محمد رمضان يجتمع مع ليدي جاجا وترافيس سكوت في مهرجان غنائي وهذه تفاصيله

ليدي جاجا وترافيس سكوت وبوست مالون أبرز نجوم المهرجان

https://www.instagram.com/p/DCoQ8VxIFJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCoQ8VxIFJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCoQ8VxIFJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد رمضان يحيى حفلاً على هامش ختام مهرجان الجونة

https://www.instagram.com/p/DB6I4e6Igmj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB6I4e6Igmj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB6I4e6Igmj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - يشارك الفنان المصريفي مهرجانلعام 2025 - Coachella Valley Music and Arts Festival - المقرر اقامته في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مدار عطلتي نهاية الأسبوع من 11 إلى 13 أبريل، ومن 18 إلى 20 من نفس الشهر عام 2025.من المقرر أن يشاركفي عروض المهرجان الغنائية إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى العالمية من بينهم ليدي غاغا -Lady Gaga، ترافيس سكوت - Travis Scott، بوست مالون - Post Malone، جرين داي - Green Day، ليسجل رمضان خطوة مهمة جديدة في مشواره الفني وخاصة الغنائي.يمكنكِ قراءة.. أفلام مأخوذة عن روايات في 2025: أحدثها فيلم محمد رمضان الجديدوعبر محمد رمضان عن حماسه الكبير للمشاركة في هذا الحدث الغنائي، حيث نشر صورة من الموقع الرسمي للمهرجان بها بعض تفاضل الحفل على حسابه بموقع انستغرام معلقاً: "أنا متحمس جدًا لكوني جزءًا من مهرجان كوتشيلا، وأنا فخور بكوني أول مصري يغني على خشبة مسرح هذا المهرجان.. قبل هذه الخطوة كنت قد حققت 4.6% من طموحي والآن أستطيع القول إنني وصلت إلى 4.7%".وكانقد أحيا مطلع هذا الشهر حفلاً غنائياً على هامش ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، وطف رمضان الأنظار باستعراضات غنائية مميزة على المسرح، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور لعل أبرزها مافيا، أقوى كارت، وغيرها من الأغاني المميزة التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.إقرأي أيضاً.. محمد منير هل يتعاون مع محمد رمضان بديو جديد؟طرح الفنانمؤخراً عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية بعنوان: "مش فاضي"، وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.أعلنعن تحضيره لمفاجأة تجمعه مع الكينج محمد منير حيث يتعاون الثنائي في أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بـ محمد منير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريبًا كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».