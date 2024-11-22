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بالفيديو - غناء عريس لزوجته "بحر العسل" .. وشيرين عبد الوهاب تعلق

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ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن سعادتها، بعد أقدم عريس على الغناء لزوجته أغنية "بحر العسل" في زفافهما، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.


وأقدمت شيرين على نشر مقطع الفديو، وعلقت قائلة :"ما فرحتش بأغنية بحر العسل، قد ما فرحت بيها وأنت بتغنيها بجد، إحساس يفوق أحساسي أنا شخصياً، أنا فخورة بيك وفخورة أن في راجل يقول كده للست بتاعته".
متابعو شيرين إنهالو بالتعليقات، وجاء فيها :"الاغنيه الماس ف طبيعي رح تطلع حلوة.. شيرين صوت البحر و الهرم"،"غناها بطريقه حلوه وجميله وزواج سعيد"،"الله على جمال صوتو و تواضعك يا شيرين .. احساسك و احساسه عالي جدا"، وغيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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