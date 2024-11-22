الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير، وذلك في أثناء حفل MENA Effie Awards 2024، فيما كتب عبر منصة "إكس" تعليقاً مقتضباً على وقع الفوز الذي حظي به، إذ كتب: جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير خلال حفل MENA Effie Awards 2024 #موسم_الرياض بدعم القائد الملهم حفظه الله وكل الشكر والتقدير لأبناء وطني الغالي على دعمهم للوصول إلى هذه الجائزة العالمية هم سر النجاح.

وفي سياق الجوائز التي نالها رئيس الترفيه، فإنه حقق المركز الأول في تصنيف ESPN العالمي، وذلك في إطار تأثيره اللافت في فنون الملاكمة وفنون القتال المختلطة ومصارعة المحترفين، وذلك بعدما تكثفت جهوده في جعل السعودية مكاناً يحتضن البطولات الرياضية الكبرى، ويستقطبها مثل مباريات المصارعة الحرة (WWE)، التي ستستمر لمدة 10 سنوات بعد الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي للمصارعة.

إلى ذلك، أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن السعودية أصبحت تتمتع بدور مؤثر في صناعة الترفيه عالمياً، لافتاً إلى مستوى النجاح الذي تحقق في المجال ذاته، قائلاً عبر منصة "إكس": "السعودية باتت صانعاً رئيسياً للترفيه عالميًّا بدعم العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأشار في سياق تغريدته إلى أن "الإبداع السعوي يبث محتواه في كل الأرض، جودة الحياة ركيزة صنعها قائدنا الملهم".

وكان أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه عن نجاح موسم الرياض 2024 في جذب نحو 6 ملايين زائر في أقل من شهر منذ انطلاقه، محققاً بذلك رقماً لافتاً يدلل على حجم إقبال الجمهور المحلي والدولي.