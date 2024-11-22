شكرا لقرائتكم خبر عن منة عدلى القيعى: من بداية مشوارى كنت أحلم أن يغنى الكينج من كلماتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الشاعرة منة عدلى القيعى عن سعادتها البالغة بالتعاون الأول مع الكينج محمد منير، وقالت لـ الخليج 365: "أن يغنى الكينج محمد منير من كلماتى كان أمل وحلم، لذلك أنا فى منتهى السعادة".

وأضافت أنها منذ أن كانت تكتب الأغنية للكينج كانت تدعو الله أن يتم الأمر، وهو ما جعلها تتكتم على هذا الخبر لأنها لا تتفاءل فى الإعلان عن أى عمل إلا بعد أن يتم تسجيله والانتهاء منه بالكامل، وأضافت أن الأغنية ستكون مفاجأة وستنال إعجاب الجميع وتحقق نجاحا.

الأغنية من تأليف منة القيعى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى وغناء الكينج محمد منير.



منير وعزيز الشافعى ومنه القعيى واسامة الهندى منير وعزيز الشافعى ومنه القعيى واسامة الهندى

محمد منير ومنه القيعى



محمد منير ومنه القيعى محمد منير ومنه القيعى

وكان كشف مؤتمر قمة الإبداع العربى للشباب العربى عن عرض أعمال الشاعرة منة عدلى القيعى خلال المؤتمر، من خلال فيديو يتضمن أغلب أعمالها الفترة الماضية، وتضمنت أغنيتي الغزالة رايقة، اليوم الحلو ده، وغيرهما من الأعمال.

وقالت منة عدلى القيعى خلال المؤتمر، إنها توجه النصيحة للجميع بأن يستغلون الفرص التي تتاح أمامهم ويتمسكون بها حتى يحققون أحلامهم.

وأضافت أنها كانت تعمل في مجال الإعلانات، وفكرة كلمات الأغانى كانت بعيدة كل البعد عن أفكارها، إلا أن فكرت فى تغيير مسارها ولم تستسلم إلى فكرة الضحية، ولكنها عافرت في مستقبلها ولم تجعل أى شيء يعرضها للتوقف عن حلمها في حياتها.