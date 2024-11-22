أفضل المستحضرات المرطبة للشفاه الجافة والمتشققة.. لموسم الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - تتعرض الشفاه للكثير من التحديات نتيجة للطقس البارد والجاف؛ ما يؤدي إلى تشققها وجفافها بشكل ملحوظ. في هذا الوقت، تصبح مستحضرات الشفاه المرطبة أساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث تقدم حماية وراحة للشفاه، وتحافظ على نعومتها وإشراقتها رغم قسوة الطقس.

تتميز هذه المنتجات بتركيبات غنية بالعناصر المغذية مثل زبدة الشيا، زيت جوز الهند، وحمض الهيالورونيك، التي تعمل على ترطيب الشفاه بعمق، وتغذيتها بشكل فعَّال؛ ما يساهم في تجنب التشققات المزعجة. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من هذه المنتجات فوائد إضافية مثل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما يجعلها خياراً مثالياً للتغلب على تأثيرات الشتاء القاسية.

مع زيادة اهتمامنا بالحفاظ على صحة وجمال بشرتنا، تصبح منتجات الشفاه المرطبة جزءاً لا يتجزأ من روتين العناية الشخصية خلال موسم الشتاء. في ما يلي، سنتعرف إلى أفضل المنتجات المتوافرة لهذا الموسم التي تساهم في الحفاظ على شفاه ناعمة ومغذِّية، وتساعدك في التغلب على الجفاف والتشقق في فصل الشتاء.

مرطب الشفاه Buttermask من كيهلز Kiehl’s

مرطب الشفاه Buttermask من كيهلز Kiehl’s

تحتوي هذه الصيغة الغنية والمرطبة على مزيج مثالي من زيت جوز الهند وزبدة المانجو البرية، اللذين يتميزان بخصائصهما المغذية والمجددة للبشرة. زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشفاه بعمق؛ ما يساهم في تهدئة الجفاف والتشقق ويحافظ على نعومتها. أما زبدة المانجو البرية، فهي معروفة بقدرتها الفائقة على تغذية البشرة الجافة بفضل محتواها من الفيتامينات والمعادن، كما تعمل على تعزيز مرونة الشفاه وتهدئتها؛ ما يجعلها أكثر نعومة وإشراقاً.

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مرطب الشفاه Glow Paradise Balm-in-Lipstick من لوريال باريس L’Oréal Paris

مرطب الشفاه Glow Paradise Balm-in-Lipstick من لوريال باريس L’Oréal Paris

لا أحد يحب بلسم الشفاه اللزج الذي يترك شعوراً غير مريح على الشفاه، ولكن هذا الخيار اللامع من لوريال باريس L’Oréal Paris يختلف تماماً. يتميز بلسم الشفاه هذا بتركيبته الخفيفة التي تنزلق على الشفاه بسهولة؛ ما يجعل تطبيقه ممتعاً وسهلاً في أي وقت من اليوم. بفضل تركيبته السلسة، لا يتكتل ولا يترك طبقة لزجة، بل يضفي لمعاناً طبيعياً وجذاباً من دون الشعور بالثقل أو السيلان غير المريح.

مرطب الشفاه Pillow Lips Solid Serum Lip Gloss من إيت كوزمتكس IT Cosmetics

مرطب الشفاه Pillow Lips Solid Serum Lip Gloss من إيت كوزمتكس IT Cosmetics

ما يميز هذا البلسم بشكل خاص هو احتواؤه على حمض الهيالورونيك والكولاجين، وهما مكونان قويان يمنحان الشفاه تأثيراً ممتلئاً ومشدوداً. يساعد حمض الهيالورونيك على ترطيب الشفاه بعمق، حيث يجذب الرطوبة إلى الشفاه ويحتفظ بها؛ ما يساهم في الحفاظ على الشفاه ناعمة ومليئة بالحيوية. أما الكولاجين؛ فهو يعزز من مرونة الشفاه ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي قد تظهر بسبب الجفاف أو التقدم في العمر.

مرطب الشفاه Cicaplast Lips Hydration Restore Lip Balm من لاروش-بوزيه La Roche-Posay

مرطب شفاه Cicaplast Lips Hydration Restore Lip Balm من لاروش-بوزيه La Roche-Posay

ادمجي بلسم الشفاه La Roche-Posay Cicaplast Lips في روتين العناية بالبشرة الخاص بك. هذا البلسم لا يُعَدُّ مجرد منتج ترطيب عادي، بل هو علاج شفاه فعَّال للغاية يعمل على إصلاح الشفاه الجافة والمتشققة، ويمنحها الراحة الفورية التي تحتاجها.

تُعتبر Cicaplast Lips من لاروش-بوزيه La Roche-Posay معالجاً فائق الفعالية بفضل تركيبته الغنية بمواد مهدئة ومغذية مثل النياسيناميد والبانثينول، التي تعمل على تهدئة الشفاه المشققة بشكل فعَّال. كما تحتوي على تركيبة خفيفة تمتصها الشفاه بسرعة؛ ما يسمح بترطيب عميق من دون الشعور بالدهون أو اللمعان المفرط الذي قد تتركه بعض المنتجات الأخرى. وهذا يجعلها مثالية للارتداء اليومي، حتى في أثناء تطبيق المكياج؛ إذ تمنح الشفاه طبقة حماية مرطبة ومتجددة طوال اليوم.

مرطب Lifter Gloss من ميبيلين نيويورك Maybelline New York

مرطب Lifter Gloss من ميبيلين نيويورك Maybelline New York

تم تصميم مرطب Lifter Gloss من ميبيلين نيويورك Maybelline New York ليمنحك لمعاناً رائعاً مع عناية متكاملة للشفاه، بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك المميز. هذا المكون الرائع يعزز ترطيب الشفاه بعمق ويمنحها مظهراً ممتلئاً ومشدوداً؛ ما يترك الشفاه ناعمة ومتجددة طوال اليوم. بلسم الشفاه هذا ليس مجرد لمسة لامعة، بل يعزز جمال شفتيك ويعمل على تغذيتها وترطيبها بشكل مستمر، من دون أن يسبب الشعور باللزوجة أو الثقل. وبفضل تركيبته الفائقة التي تمزج بين اللمعان الفاخر والترطيب العميق، Lifter Gloss هو الخيار المثالي للحصول على شفاه لامعة ومغذية في وقت واحد.