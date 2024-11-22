نيكول كيدمان تستيقظ مذعورة في منتصف الليل وتبكي...إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأ وسترالية نيكول كيدمان أنها أصبحت حساسة جداً بعد وفاة والدتها وهي تستيقظ في منتصف الليل وتبكي ولا تتقبل فكرة الموت وإفتراقها عن والديها.

فقدت نيكول والدها أنطوني كيدمان عام 2014 وفقد ت والدتها جانيل آن كيدمان نذ حوالي شهر.

وكشفت نيكول كيدمان خلال مقابلة أجريت معها أن إختباراتها في الحياة مثل تربية الأولاد وفقدان والديها ساهما في وصولها الى لأن تكون حساسة جداً. نيكول فقدت والدتها في أيلول /سبتمبر عن عمر يناهز 84 عاماً ورحيلها إنعكس على نظرتها الى الحياة والموت.