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شكرا لمتابعة خبر عن “قلب أبو سليمان وقادي” تجعل وزير السياحة يشارك سامري حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في أجواء حائلية مميزة في منتزه الأدهم، وسط حضور حافل من أهل المنطقة وزوارها، شارك معالي وزير السياحة أحمد الخطيب في رقصة “السامري” بسعادة عارمة .
وجاء الخطيب وهو يجلس وسط حضور حافل من أهل منطقة حائل ويشاركهم الأجواء الرائعة، وهم يرددون ” قلب أبو سليمان وقادي” .
وخطف سامري حائل الأنظار، حيث أُعجب به معالي وزير السياحة وتفاعل بتوثيقه بعدسة جواله مع نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد ومشاركتهم الاحتفال، لتعزيز التراث الثقافي والسياحة المحلية.
وأعلن الوزير خلال جولته عن توفير 1000 فرصة تدريبية خارج المملكة و 10 آلآف فرصة تدريبية داخل المملكة لأبناء وبنات الوطن العاملين بالقطاع السياحي في حائل لتأهيل الكوادر الوطنية .