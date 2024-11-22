شكرا لمتابعة خبر عن “قلب أبو سليمان وقادي” تجعل وزير السياحة يشارك سامري ⁧‫حائل‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏في أجواء حائلية مميزة في منتزه الأدهم، وسط حضور حافل من أهل المنطقة وزوارها، شارك معالي وزير السياحة أحمد الخطيب في رقصة “السامري” بسعادة عارمة .

وجاء الخطيب وهو يجلس وسط حضور حافل من أهل منطقة حائل ويشاركهم الأجواء الرائعة، وهم يرددون ” قلب أبو سليمان وقادي” .

وخطف سامري ⁧‫حائل‬⁩ الأنظار، حيث أُعجب به معالي وزير السياحة وتفاعل بتوثيقه بعدسة جواله مع نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد ومشاركتهم الاحتفال، لتعزيز التراث الثقافي والسياحة المحلية.

‏ وأعلن الوزير خلال جولته عن توفير 1000 فرصة تدريبية خارج المملكة و 10 آلآف فرصة تدريبية داخل المملكة لأبناء وبنات الوطن العاملين بالقطاع السياحي في ⁧‫حائل‬⁩ لتأهيل الكوادر الوطنية .