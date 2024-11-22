إطلالة ياسمين صبري الملكية تلفت الأنظار وسعر حقيبتها بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها المبهرة، في إحدى الحفلات.

وبدت ياسمين كأنها لوحة فنية حيّة، مرتديةً فستاناً أزرق مميزاً مكشوف الكتفين، زيّنته أزهار كبيرة من اللون نفسه. الفستان، الذي اتسم بقصّة أنيقة تعانق الجسم وشقّ خلفي، أضاف لمسة ساحرة إلى حضورها.

ولم تكتفِ ياسمين بجمال الفستان فقط، بل زادتها مجوهرات "شوبارد" سحراً. اختارت تصاميم على هيئة أزهار مرصّعة بالألماس الأبيض والوردي، عاكسةً مزيجاً من الفخامة والرقي.

وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عال متناغم مع لون الفستان، وحقيبة Mini Kelly II Vert D’Eau من جلد التمساح من "هيرميس" Hermes بلون أخضر مائي ساحر، تُقدّر قيمتها بـ98,000 دولار أميركي، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة اللامحدودة.

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