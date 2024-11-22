شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق 8 ديسمبر.. رابط التسجيل في تدريب "مبرمجي ذكاء المستقبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فتح باب التسجيل في برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" (عن بُعد) لتدريب 5 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية على مبادئ وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل متمكن من مهارات الذكاء الاصطناعي، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى 25 نوفمبر الحالي، على أن ينطلق التدريب في 8 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة أسبوعين.

مفاهيم ومهارات تطبيقية

ويتناول البرنامج مجموعة من الموضوعات التي تشمل تعلم الأسس والمفاهيم العملية للذكاء الاصطناعي، واكتساب مهارات تطبيقية في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة، وتحليل الصور، والتعرف على الوجوه والعناصر.

بالإضافة إلى تعلم تقنيات تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، مع برامج إثرائية تسهم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ويمكن للراغبين في التسجيل بالبرنامج زيارة هذا الرابط.

تعزيز رأس المال البشري

ويأتي هذا البرنامج في سبيل سعي "سدايا" إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال المبادرات والبرنامج المعرفية بما يسهم في بناء الوعي الوطني بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفق أحدث الممارسات العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية مُتمكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.