رئيس وزراء أيرلندا: مستعدون لاعتقال نتانياهو بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إذا جاء إلى البلاد

أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، أن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إذا جاء إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع اليسابق وآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة».".

كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.