السيد: هوكشتاين يعرف أن لبنان تجاوب معه بالحد الأقصى فهل تسعفه واشنطن في الضغط على إسرائيل؟

أشار النائب جميل السيد، في تصريح له، إلى أن "المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين غادر لبنان إلى إسرائيل مرتاحاً لمفاوضاته في لبنان، وأجرى لقاءاته هناك ولمس تشدداً في بعض الشروط الاسرائيلية".

ورأى أنه "لو أنه نجح في إقناعهم لعاد بالردّ الإسرائيلي إلى لبنان، لكننا على العكس تلقّينا أمس المزيد من القصف والمجازر الاسرائيلية لا سيما في صور والضاحية وفي محافظة بعلبك".

ولفت إلى أن "هوكشتاين عاد إلى واشنطن وهو يعرف أن لبنان تجاوب معه في الحد الأقصى"، سائلاً: "هل تسعفه واشنطن في الضغط الجدّي على إسرائيل، طالما أثبتت حرب غزة ولبنان وغيرها أنه لا حياة ولا صمود لإسرائيل من دون الدعم الأميركي المالي والعسكري والسياسي؟"، مضيفاً: "يقولون، مِن حقّ مَن يُعطِيك أن يأمُرَك".