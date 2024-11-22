الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 88ر461 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 35ر43870 نقطة.

بورصة وول ستريت

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 60ر31 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 71ر5948 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28ر6 نقطة ، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 42ر18972 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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