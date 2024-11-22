شكرا لقرائتكم خبر عن "سى بيه الثامن سبروس" تطلب من جهاز المنافسة الاستحواذ على 100% من فانتيف هولدينج والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارا باعتزام شركة "سي بيه سبروس هولدنجز إس سي إس بي" التابعة لمجموعة "كارلايل جروب إنك"، ممثلة بشريكها العام الإداري "سي بيه الثامن سبروس جي بي بيه آر ال" الاستحواذ على نسبة 100% من شركة "فانتيف هولدينج بي في".

وتشير البيانات إلى أن شركة سي بيه الثامن سبروس جي بي بيه ار ال والشركات التابعة لها في مصر تعمل في القطاع التكنولوجي، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الأغذية، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التصميم والديكور، وقطاع الطائرات، وقطاع الملابس، بينما تعمل شركة فانتيف هولدينج بي في في مصر في توريد منتجات العلاج البديل للكلى.

وشهدت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الفترة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث وافقت قبل أيام على نحو 7 تركزات اقتصادية، منها استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك، واستحواذ شركة درايكو بي في على 50% من أسهم الشركة المصرية للجبس، واستحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين، بالإضافة إلى استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، واستحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، واستحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب).