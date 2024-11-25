"سرايا القدس": استهداف تجمعات جنود العدو بمستوطنة أفني حيفتس جنوب طولكرم بزخات من الرصاص

أفادت "​سرايا القدس​"- كتيبة طولكرم، بأنّ "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتاليّة، أكّد لنا مقاتلونا تمكّنهم في تمام السّاعة 6:40 من مساء أمس، من استهداف تجمّعات جنود العدو في مستوطنة أفني حيفتس جنوب مدينة طولكرم، بزخّات كثيفة من الرّصاص، بالتّزامن مع قصف المستوطنات المحيطة بالمدينة برشقات صاروخيّة من قبل المقاومة الإسلاميّة في لبنان، لتجسيد وحدة السّاحات واقعًا في الميادين كافّة".

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