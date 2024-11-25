الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين في منطقة عمليات "درع الفرات" شمالي سوريا

أكّدت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تواصل عمليّاتها خارج الحدود، في إطار القضاء على الإرهاب في منابعه".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في هذا الإطار، قامت القوّات التّركيّة المتواجدة في الشّمال السّوري، بتحييد 7 إرهابيّين في منطقة عمليّات "درع الفرات" شمالي ​سوريا​".

وكانت قد أعلنت الوزارة أمس، "تحييد 9 عناصر من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقتَي عمليّتَي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا".