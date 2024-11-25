الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين في منطقة عمليات "درع الفرات" شمالي سوريا

أكّدت وزارة الدفاع التركية، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تواصل عمليّاتها خارج الحدود، في إطار القضاء على الإرهاب في منابعه".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في هذا الإطار، قامت القوّات التّركيّة المتواجدة في الشّمال السّوري، بتحييد 7 إرهابيّين في منطقة عمليّات "درع الفرات" شمالي سوريا".
وكانت قد أعلنت الوزارة أمس، "تحييد 9 عناصر من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقتَي عمليّتَي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا".
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