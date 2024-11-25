أعلن نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب عن جلسة تشريعية ستعقد الخميس المقبل، مشيراً إلى أننا "قررّنا حصر جدول الأعمال في مواد قليلة جدًّا نظرًا للوضع القائم".
وأوضح بو صعب أن "جدول الأعمال يشمل خمسة بنود، منها ما يتعلّق بمجلس القضاء الأعلى وتمديد المهل والتمديد للأجهزة الأمنيّة"، لافتاً إلى أننا "نأمل بأن نصل إلى صورة واضحة في ما يتعلّق بوقف الأعمال الحربيّة للبتّ بالقوانين المطروحة الأخرى".
من ناحية أخرى، أوضح بو صعب أن "العدو الإسرائيلي يُصعّد كلّما اقترب من اتفاق جدّي ليمارس ضغطَا على الفريق الآخر"، لافتاً إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي "لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصًا في ما يتعلّق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه".
وأضاف: "متفائلون بشأن وقف إطلاق النار وهناك أمل، ولكن لا يمكن الجزم بأي شيء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وما قد يضغط عليه هو الميدان".
كما أكد أننا "مصرون على موقفنا بشأن بقاء فرنسا في اللجنة، ولم نسمع أي شيء له علاقة بحرّية التحرّك الإسرائيلي في لبنان، وما زلنا نتكلّم فقط بالـ1701 بلا زيادة مع آلية للتطبيق".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: جلسة تشريعية الخميس المقبل على جدول أعمالها 5 بنود منها التمديد لقادة الأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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