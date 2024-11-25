شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مصرياً يشاركون فى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة في منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين في منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، مصطفى عسل.

في سياق آخر، توج البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثالث بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 7-11, 11-8, 11-1, 11-4.

وفي منافسات السيدات فازت أمينة عرفي المصنفة العاشرة عالمياً في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-9, 11-13, 11-1, 11-9.