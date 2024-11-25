شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى سيدات الطائرة قبل انطلاق الجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد جدول ترتيب دورى سيدات الكرة الطائرة تصدر فريقى الأهلى والزمالك بالمجموعتين الأولى والثانية، قبل مواجهات الجولة الـ 11 المقرر لها اليوم الإثنين.

ويتصدر الأهلى المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة، يليه وادى دجلة ثم سموحة، بينما يتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة، ثم سبورتنج ويليه الشمس.



ترتيب مجموعة الزمالك



ترتيب مجموعة الأهلى

وتقام على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الحادية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، دلفى مع وادى دجلة و الأهلى مع أصحاب الجياد والعبور مع سموحة وهليوبوليس مع العبور، بينما يلتقى الزهور مع المقاولون وسبورتنج مع الزمالك والشمس مع هليوليدو و الطيران مع المعادى على صعيد المجموعة الثانية.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.