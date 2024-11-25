شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك فى الكونفدرالية يتدرب بملعب فندق الإقامة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق بلاك بولز منافس الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية أول مران له فى ملعب فندق الإقامة بمدينة نصر، استعداد لمواجهة الأبيض بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يتدرب الفريق باستاد القاهرة في نفس موعد مباراته مع الزمالك، حيث تقام لمباراة باستاد القاهرة، إلا أن مباراة الأهلى وستاد ابيدجان بدورى أبطال أفريقيا غدا بالاستاد منعت منافس الزمالك من التدريب هناك ليخوض الفريق مرانه بملعب فندق الإقامة.

وخاطب مسئولو الزمالك نظراءهم باستاد القاهرة لحجز ملعب تدريب فريق بلاك بولز بطل موزمبيق ومنافس الأبيض فى الكونفدرالية الأفريقية لخوض تدريب الفريق الموزمبيقى الرئيسي باستاد القاهرة، سواء اليوم أو غدا الثلاثاء، إلا أن استاد القاهرة رفض استضافة تدريب بلاك بولز لانشغاله باستضافة مباراة الأهلي.

ووصلت بعثة بلاك بولز الموزمبيقى فجر اليوم، وكان في استقبالهم مندوبا من الزمالك ، لتسهيل إجراءات الوصول، والإقامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بلاك بولز الموزمبيقى بعد غد الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية

