شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. تأهيل أحمد حمدى وتصعيد محمد عبد الفتاح لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

تواجد أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع حمدي لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وخاض تدريبات ركض خفيف حول الملعب على هامش المران، تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.

ويخضع حمدي لبرنامج تأهيلي خاص تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد انتهائه من المراحل الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به عقب خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

كما قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمد عبدالفتاح حارس مرمى مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وأدى عبد الفتاح تدريبات حراس المرمى تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، برفقة زملائه محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

وجاء تصعيد عبد الفتاح وفقاً للسياسة المتبعة بتصعيد عناصر من فرق قطاع الناشئين بالنادي لاكتساب الخبرات مع الفريق الأول.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.