شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التسرع فى حسم مصير بيرسى تاو بسبب 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو النادى الأهلى التسرع فى حسم ملف الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بسبب مستحقاته المقدرة بـ25 مليون جنيه مصري.

ورفض مسئولو النادي الأهلي شروط بيرسي تاو لاعب الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، والتي تتمثل فى حصوله على باقي مستحقاته عن الموسم الجاري، والمُقدّرة بـ500 ألف دولار، ما يوازي 25 مليون جنيه مصري تقريباً.

وطلب مسئولو النادي من اللاعب تخفيض مطالبه المالية بنسبة 50% من أجل رحيله في يناير، حيث يرغب الأهلي فى دفع 250 ألف دولار فقط ليرحل بيرسي تاو خلال يناير حتى يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن النادي لن يتسرّع في حسم ملف بيرسي تاو، فإذا رفض اللاعب الرحيل المجاني أو الحصول على 250 ألف دولار وتمسّك بالحصول على 500 ألف دولار سيتم التراجع عن رحيله فى يناير والإبقاء عليه لنهاية الموسم، على أن يرحل بعدها مجاناً حيث سيكون عقده مع النادي قد انتهى بشكل رسمي.

وأوضح المصدر، أن قائمة الأجانب في الفريق بها مكان شاغر حالياً وحال عدم قيد علي معلول في يناير سيتم ضم لاعب أجنبي في هذا المكان، أما إذا تم قيد معلول سيكون النادي مُطالب وقتها بالاستغناء أحد الأجانب (غالباً سيكون بيرسي تاو) من أجل ضم أجنبي آخر في مركز الجناح أو الهجوم، وأشار إلى أن النادي وقتها سيرغب في التخلّص من بيرسي تاو لأنه يُرهق خزينة النادي حيث يتقاضى مليون دولار سنوياً، كما أن مستواه تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتفاع سنه (31 عاماً) وكثرة الإصابات فضلاً عن أنه بات دائم الأزمات مع الجهاز الفني بسبب عدم مشاركته بانتظام.

وشارك بيرسي تاو لعدة دقائق في مباراة الإتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

فى سياق آخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.