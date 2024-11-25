"كتائب القسام": قصفنا بالاشتراك مع "سرايا القدس" موقع قيادة وسيطرة للعدو بمحور نتساريم

ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا بالاشتراك مع "سرايا القدس"، موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور "نتساريم"، بقذائف الهاون من العيار الثّقيل".

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