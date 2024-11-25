شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز وروح قتالية فى تدريبات منتخب الشباب استعدادا لمواجهة تونس غداً والان مع تفاصيل الخبر

يسيطر التركيز التام على معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم فى تدريباتهم بالإسماعيلية استعداداً للقاء الحسم أمام تونس غدا، الثلاثاء، فى السادسة مساءً فى الجولة الأخيرة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

ويتطلع أحفاد الفراعنة للعبور وقطع تذكرة التأهل الثانية بعدما تعاظمت فرصهم فى بلوغ النهائيات، مع تعثر الجزائر بالخسارة من نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف فى الجولة قبل الأخيرة، بينما فاز المغرب على ليبيا بأربعة أهداف نظيفة، وبذلك يكون منتخب المغرب قد حجز أول تذكرة للتأهل إلى أمم أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط.

وفى المقابل يتصارع تونس صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط، ومصر بـ4 نقاط على تذكرة التأهل الثانية، وابتعد الجزائر وله نقطتان وليبيا بلا نقاط عن المنافسة، وأصبح لا بديل للفراعنة سوى الفوز بأى نتيجة على تونس من أجل الصعود وحجز تذكرة التأهل الثانية لأفريقيا.

ولن تكون مباراة شباب مصر وتونس سهلة فى ظل تقارب المستوي ولكن الفراعنة يمتلكون أفضلية الأرض والجمهور، إلى جانب الروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون فى تدريباتهم أمس، وسط تحفيزات لا تتوقف من الجهاز الفنى بقيادة ميكالى المدير الفني.

وجاء ذلك رغم الظروف الصعبة والقاسية والاستثنائية التى يمر بها الفريق ، والذى لم يستعد للبطولة إلا فى فترة وجيزة جدا لم تتجاوز أسبوعين عكس كل المنتخبات المشاركة التى تستعد للبطولة منذ أكثر من عامين.



يضاف إلى ذلك وجود إصابات مؤثرة وكثيرة فى غالبية العناصر الأساسية لجيل الشباب أبرزهم، سليم طلب ومحمد السيد ومحمد عبد الله ومحمد حامد ومحمد ابراهيم ومحمد رأفت وعمر سيد معوض ويوسف عبد الحفيظ للاصابات ومعتز محمد للإنذار، ومع ذلك نجح منتخب الشباب فى الحفاظ على آماله.