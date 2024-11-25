"معاريف": التسوية في الشمال باتت قريبة جدًا وقد يتم التوقيع نهاية الأسبوع وربما قبل ذلك

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلاً عن مصادر سياسية، بأن التسوية في الشمال باتت قريبة جداً، لافتة إلى أنها مسألة بضعة أيام.

وأوضحت أنه "من المقدر، إذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة، أن يتم التوقيع على الترتيب بحلول نهاية الأسبوع، وربما قبل ذلك.

وبحسب المصادر، فإن "المسودات اقتربت من الإغلاق، وأبدى الجانبان التزاما بالتوصل إلى تسوية".

وأشارت إلى أنه بعد الاتفاق النهائي بين الجانين، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني للموافقة على الترتيب، وبعد ذلك مباشرة سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للموافقة عليه.

وبحسب التقديرات، فإن الأغلبية المطلوبة لصالح التسوية مضمونة سواء، في مجلس الوزراء أو في الحكومة، رغم معارضة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير للاتفاق.

وأشارت المصادر المطلعة على المفاوضات، إلى أن التسوية نضجت بالفعل الأسبوع الماضي، لكن الخطوة تأخرت في الدقيقة 90 بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأعرب الوسطاء عن خشيتهم من أنه في ظل صدور الأوامر، قد يتشدد الجانب الآخر (لبنان) في مواقفه ويطرح مطالب جديدة. وفي النهاية، عادت الاتصالات إلى مسارها وتقدمت، ودخلت المفاوضات الآن مرحلتها النهائية.