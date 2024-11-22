"غوغل" يحتفل باستقلال لبنان

احتفل محرك البحث الاشهر "غوغل"، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 81 لاستقلال لبنان. وغيّر المحرك واجهته لتشمل كلمة "غوغل" مزينةً بالعلم اللبناني، خلف سماء زرقاء مفتوحة. وقد وضع "غوغل" علم لبنان في صفحته المُخصّصة للبحث، وعند النقر عليه ينقل المتصفح إلى أهم الروابط المتعلقة بذكرى الاستقلال وتاريخ البلاد.

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