الامارات | رجل يقاضي والديه لأنهما لم يحباه بما يكفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

رفع رجل من بروكلين دعوى قضائية ضد والدته ووالده بقيمة 200 ألف دولار، يلومهما فيها على تركه معدما وبلا مأوى، ولأنهما ربياه هو وشقيقه في أسرة فقيرة، ولم يحباه بما فيه الكفاية.

ويزعم برنارد أندرسون باي، 32 عامًا، أنه لم يحصل على ما يكفي من المودة أو الدعم من والديه فيكي وبرنارد مانلي، لذا فهو يريد منهما الآن رهن حصتهما في منزل في بيدفورد-ستويفيسانت حتى تتمكن أسرته من شراء فرعين لسلسلة دومينوز بيتزا لتوظيفهم جميعًا، وفقًا للدعوى الغريبة.

وقال باي وفقا لموقع "نيويورك بوست" : "عائلتنا بأكملها فقيرة حقًا، ووالدي لا يهتم بالوضع. أشعر بالتخلي وعدم الحب".

ويزعم باي في الدعوى التي رفعها بنفسه في المحكمة العليا في بروكلين أن والده كان يضربه عندما كان طفلاً، ويصفه بـ "الوغد" ويتعاطى المخدرات أمامه مباشرة.

لكن المدعى عليه والد الشاب برنارد مانلي قال بأنه لا يحق له الحصول على أي شيء، فيما قالت والدته، فيكي أندرسون، أمس إنها كانت خائفة من ابنها الأكبر، وأنه شخص بالغ ويستطيع رعاية نفسه رافضة لومها ووالده على مصيره.

من جهته زعم ​​باي أن كلًا من أشقائه الخمسة الأصغر سنًا يتلقون مساعدة عامة بسبب إهمال والديهم، لكن إحدى شقيقاته نفت ذلك ووصفته بأنه "مجنون" و"كاذب مرضي".

وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في بروكلين، قال باي إنه طالب والديه برهن حصتهما في المنزل الذي يمتلكه والده جزئيًا حتى تتمكن أسرتهما من "كسر قيود الفقر" بشراء امتيازين لمحل بيتزا مثل دومينوز. وكتب باي الدعوى على كمبيوتر محمول في ملجأ للمشردين في وسط مدينة بروكلين.

وكان سبق للشاب أن تم القبض عليه بتهمة المخدرات في الماضي ولكنه يحاول تغيير حياته ويدرس الآن في مدرسة تجارية للسيارات وفقا للموقع الإخباري.