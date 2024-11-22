الامارات | مليون دولار لصاحب التأثير الأبرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قمة المليار متابع استقبال جائزتها - التي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف (مليون دولار) - أكثر من 10 آلاف صانع محتوى من 190 دولة خلال 10 أيام، حيث تُمنح الجائزة لصانع محتوى ذي تأثير علمي وثقافي وإنساني ومجتمعي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية، ويغيّرون المجتمعات نحو الأفضل، ويصنعون أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثرون في صناعة العقول، ويقرّبون الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخون قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

أول قمة متخصصة

وتستمر «قمة المليار متابع» - أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم - في تلقي طلبات الترشح للجائزة حتى 30 نوفمبر الجاري، حيث يقدم خلالها المتسابقون لنيل الجائزة، تفاصيل المشروع وتاريخه والأفكار التي يتضمنها.

ودعت القمة صناع المحتوى الهادف إلى التقدم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للقمة www.1billionsummit.com، كما أتاحت للجمهور ترشيح صناع محتوى يقدمون محتوى يفيد المجتمعات، وينشر الإيجابية والقيم المجتمعية، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل الختامي للقمة، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، من 11 إلى 13 يناير 2025، تحت شعار «المحتوى الهادف».

دعم الابتكار

وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي، أن الإقبال الكبير على المشاركة في جائزة قمة المليار متابع، يعكس أهمية الجائزة ودورها في تحفيز صناع المحتوى على تقديم أعمال هادفة، تسهم في تطوير المجتمعات وتعزيز القيم الإيجابية عالمياً، كما يؤكد قوة الرسالة التي تحملها القمة في دعم الابتكار في المحتوى الرقمي، وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين.

وقالت: «نؤمن بأن صناعة المحتوى قوة مؤثرة في عالم اليوم، ونسعى من خلال الجائزة إلى دعم المواهب من مختلف أنحاء العالم، للإسهام في إحداث تأثير إيجابي في صناعة المحتوى الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الواعد والارتقاء به إلى آفاق أرحب.. ونتطلع إلى استقطاب الجائزة المزيد من المبدعين الذين يمتلكون القدرة على صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات، من خلال أفكارهم ومحتواهم المؤثر».

شروط التقدم للجائزة

وأوضحت قمة المليار متابع شروط التقدم للجائزة، التي تتمثل في أن يكون المحتوى الذي يقدمه المتقدم هادفاً وذا تأثير إيجابي في المجتمع، وتأثير علمي وثقافي وإنساني ومجتمعي، وذا تأثير في صناعة العقول وتقريب الشعوب من بعضها، وفي الاستدامة وترسيخ قيم التراحم والتعاطف مع البشر.

كما يشترط أن يكون المحتوى مبتكراً وأصلياً وغير منقول عن مصادر أخرى، وأن يكون متخصصاً في موضوع محدد، وأن يكون ملتزماً ويتوافق مع معايير وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، ويلتزم أخلاقيات وضوابط المجتمعات ومعايير الجودة والتصميم، وأن يحقق تفاعلاً ومشاركات لدى شريحة كبيرة من المتابعين.

أهم وأكبر المؤثرين

تسعى قمة المليار متابع إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى، أفراداً ومؤسسات، على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

واعتمدت القمة ثلاثة مسارات جديدة لنسختها الثالثة، تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى، والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثريّ.

10 مشاريع

تبدأ التصفيات بين المتقدمين للجائزة اعتباراً من الأول من ديسمبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، حيث تعمل لجنة تحكيم خاصة على دراسة المشروعات المتقدمة لاختيار 10 منها ستكون مؤهلة للحصول على الجائزة، ثم يتم فتح المجال أمام الجمهور للتصويت عبر الإنترنت لاختيار أفضل المشروعات اعتباراً من 16 ديسمبر، على أن يتم غلق باب التصويت في 31 ديسمبر، وبعد الانتهاء من التصويت تقوم لجنة التحكيم بفرز الأصوات في جلسات مغلقة يومَي 11 و12 يناير 2025، لاختيار الفائز بجائزة قمة المليار متابع، إذ سيتم الإعلان عنه في الحفل الختامي للقمة يوم 13 يناير 2025.

. 10 آلاف صانع محتوى يتنافسون على جائزة دبي الأكبر عالمياً