بايدن: قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو وغالانت أمر شائن

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن، في تصريح له ان "قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أمر شائن"، معتبرا انه "مهما تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية فلا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل".

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