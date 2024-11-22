طفل يُنهي حياته في ظروف غامضة بإحدى بلدات محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم طفل في الرابعة عشر من عمره على إنهاء حياته في ظروف غامضة، بإحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن طفلاً من أبناء عزلة الشرقي بمديرية مذيخرة، جنوب غرب إب، أقدم أمس الخميس، على إنهاء حياته.

وأضافت المصادر أن الطفل، أنهى حياته بشنق نفسه حتى الموت، في حادثة لا تزال ملابساتها غامضة.

والحادثة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المحافظة خلال أسبوع، وسط دعوات مجتمعية إلى ضرورة تداعي المجتمع والسلطات للوقوف على الظاهرة المتصاعدة والتوعية بمخاطرها والعمل على إيجاد الحلول لها.

وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تزايداً كبيرا في حوادث الإنتحار التي تعود معظمها للظروف النفسية التي تسببت بها الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.