شكرا لقرائتكم موعد مباراة مارسيليا و لانس في الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مواجهة لانس ومارسيليا في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي مباراة هامة لكلا الفريقين. لانس يسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما يسعى مارسيليا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

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تفاصيل المباراة

الوقت: 16:00

16:00 الملعب: ملعب بوليرت ديليليس

ملعب بوليرت ديليليس الحكام: (سيتم تحديثها لاحقاً)

(سيتم تحديثها لاحقاً) القنوات الناقلة: (سيتم تحديثها لاحقاً، يرجى التحقق من الجداول التلفزيونية المحلية)

تحليل قبل المباراة

لانس: يسعى لانس لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. الفريق يمتلك لاعبين مهرة ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

يسعى لانس لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. الفريق يمتلك لاعبين مهرة ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور. مارسيليا: يدخل مارسيليا المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتعزيز موقعه في جدول الترتيب. الفريق يتميز بأسلوب لعب هجومي قوي ويسعى لاستغلال أي خطأ يرتكبه دفاع لانس.

نقاط القوة والضعف في الفريقين

لانس: يتميز بأداء دفاعي قوي، تنظيم تكتيكي ممتاز، وهجمات مرتدة سريعة. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من قلة الفعالية الهجومية.

يتميز بأداء دفاعي قوي، تنظيم تكتيكي ممتاز، وهجمات مرتدة سريعة. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من قلة الفعالية الهجومية. مارسيليا: يتميز بأداء هجومي متميز، سيطرة على وسط الملعب، وتنظيم دفاعي قوي. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من بعض الثغرات الدفاعية.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز. لانس هو الأوفر حظًا لتحقيق الفوز على أرضه، ولكن مارسيليا قادر على خلق مفاجأة.

العوامل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة