شكرا لقرائتكم موعد مباراة سانت إيتيان و مونبلييه في الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مواجهة سانت إتيان ومونبلييه في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي مباراة هامة لكلا الفريقين. سانت إتيان يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط، بينما يسعى مونبلييه لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

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تفاصيل المباراة

الوقت: 18:00

18:00 الملعب: جيوفروى جيشار

جيوفروى جيشار الحكام: (سيتم تحديثها لاحقاً)

(سيتم تحديثها لاحقاً) القنوات الناقلة: (سيتم تحديثها لاحقاً، يرجى التحقق من الجداول التلفزيونية المحلية)

تحليل قبل المباراة

سانت إتيان: يسعى سانت إتيان لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط. الفريق يمتلك لاعبين مهرة ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

يسعى سانت إتيان لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط. الفريق يمتلك لاعبين مهرة ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور. مونبلييه: يدخل مونبلييه المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. الفريق يتميز بأسلوب لعب هجومي قوي ويسعى لاستغلال أي خطأ يرتكبه دفاع سانت إتيان.

نقاط القوة والضعف في الفريقين

سانت إتيان: يتميز بأسلوب لعب منظم، وقدرة على التحكم في وسط الملعب. ومع ذلك، قد يعاني من بعض المشاكل الهجومية.

يتميز بأسلوب لعب منظم، وقدرة على التحكم في وسط الملعب. ومع ذلك، قد يعاني من بعض المشاكل الهجومية. مونبلييه: يتميز بأداء هجومي متميز، سيطرة على وسط الملعب، وتنظيم دفاعي قوي. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من بعض الثغرات الدفاعية.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز. مونبلييه هو الأوفر حظًا لتحقيق الفوز، ولكن سانت إتيان قادر على خلق مفاجأة على أرضه.

العوامل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة